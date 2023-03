1 Das Storchenpaar aus Lahr kam auch schon in den vergangenen beiden Jahren Foto: Hoffmann

Die Identität des Paares auf dem Storchenturm ist geklärt. Die beiden Vögel waren auch schon in den vergangenen beiden Jahren in Lahr.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Beim zweiten Anlauf hat es geklappt, die Ringe der beiden Störche auf dem Lahrer Storchenturm abzulesen: Demnach ist es wieder das gleiche Storchenpaar wie im vergangenen Jahr, berichtet der Ettenheimer Storchenbetreuer Wolfgang Hoffmann, der bereits in der vergangenen Woche mit dem Fahrrad nach Lahr fuhr – es waren jedoch keine Störche im Nest.

Nun bekam er den Tipp, dass am Montagmorgen das Weibchen auf dem Turm zu sehen war. Daher fuhr er am Dienstagabend noch einmal nach Lahr und konnte das Storchenpaar vom Rathaus aus im Abendlicht fotografieren und die Nummern auf den Identifizierungsringen, die an den Beinen ngebracht sind, ablesen. Ergebnis: Es sind die gleichen Störche wie in den vergangenen beiden Jahren.