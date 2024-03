Hausacher Geschäftsführerin zum Weltfrauentag: „Das Wichtigste: authentisch bleiben“

1 Im Imagefilm „Starke Handwerkerinnen – unersetzlich“ der Handwerkskammer sind Frauen zu sehen, die mit Klischees brechen und beweisen, dass Leidenschaft nichts mit Geschlecht zu hat. Eine von ihnen ist die 48-jährige Sandy Fleig vom Hausacher Unternehmen Fleig Versorgungstechnik. Foto: Springmann

Sandy Fleig, Geschäftsführerin von der Hausacher Firma Fleig Versorgungstechnik, ist im Imagefilm „Starke Handwerkerinnen“ der Handwerkskammer Freiburg zu sehen. Im Interview mit unserer Redaktion erzählt sie über ihre Arbeit und die Reaktionen zum Video.









„Wir sind Handwerkerinnen – Wir sind unersetzlich.“ Mit diesem selbstbewussten Statement sind derzeit viele Handwerkerinnen aus im Bezirk der Handwerkskammer Freiburg in einem Imagefilm zu sehen – darunter auch Sandy Fleig, Geschäftsführerin von Fleig Versorgungstechnik. Zudem bekommt das Hausacher Unternehmen am heutigen Weltfrauentag den Sonderpreis „Frauen in Führung“ der Handwerkskammer Freiburg verliehen.