Hausach "Wir können Ärger vermeiden"

Hausach. Bürgermeister Wolfgang Hermann erklärte, die Regelung, die das Parken auf der Fahrbahn im Innenstadtbereich gestattet, sei ursprünglich zur Verkehrsberuhigung getroffen worden. Wenige hätten allerdings gewusst, dass sie ihr Fahrzeug auf der Straße parken dürfen. Im Rahmen der Arbeiten an der Graf-Heinrich-Schule müsse die Straße in dem Bereich nun bis etwa Mai halbseitig gesperrt werden. Eine Ampel soll in der Zeit den Verkehr regeln. Aus diesem Grund will die Gemeinde ein Zonen-Halte-Verbot einrichten. Das bedeutet, dass in dem Gebiet nicht geparkt werden darf, Halten zum Be- und Entladen ist allerdings erlaubt.

Bernhard Kohmann (SPD) fragte, von wo bis wo dieses Zonen-Halte-Verbot reichen sollte. Bauamtsleiter Hermann-Josef Keller erklärte, die Stadt plane, es für die ganze Ortsdurchfahrt gelten zu lassen. Jürgen Decker (CDU) schlug vor, den Verkehr über die Breitenbachstraße umzuleiten, was Hermann ablehnte. "Dahin leiten wir schon die Schüler um", erklärte er.

Frank Breig (CDU) war der Meinung, dass das Thema überbewertet wird. "Die Baustelle ist zeitlich begrenzt. Davon bricht die Welt nicht zusammen und das Parkverhalten wird sich nicht ändern", befand er.