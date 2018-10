Hausach Und nun ein Klassiker

Doch genau wie er freuen sie sich darauf, es auf die Bühne zu bringen, denn: "Das Märchen passt mit der Glashütte und den Flößern wie die Faust aufs Auge ins Tal", meint der Intendant. Und so will er versuchen, so viel Lokalkolorit wie möglich in das Stück einzuflechten, auch was die Sprache betrifft. "Es soll ein bisschen Dialekt rein, aber so, dass es auch ein Hamburger noch versteht", berichtet Clever.