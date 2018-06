Hausach "Tollste Truppe, tollster Regisseur"

Hausach. "Laut der Sage lag bei der Hausacher Burg ein Schatz versteckt, nach dem drei Bauern gegraben haben. Sie wussten, wenn sie während der Bergung sprechen, ist der Schatz verloren", erzählt der Burgfestspiele-Intendant Jürgen Clever. Als der Kessel mit Gold vor den drei Bauern lag, läuteten die Kirchenglocken und sie fielen auf die Knie. "Lasst uns beten, den Schatz haben wir ja", sagte einer von ihnen und der Schatz verschwand im Boden.

"Der Geisterschatz, eine geist(er)reiche Komödie", so heißt das Stück, das Clever aus dieser Sage gemacht hat. "Wollten wir nur die Sage aufführen, wären wir in zehn Minuten fertig", sagt Clever, darum hat er eine Geschichte geschrieben, in der Hausacher Kinder aus Spaß mit Wünschelruten rund um die Burg auf Schatzsuche gehen. Und tatsächlich finden sie ein Goldstück, das aus der Zeit des 30-jährigen Kriegs stammt. In dieser Zeit wurde der Schatz angeblich vergraben. Erwachsene nehmen den Fund an sich, die Fantasie geht mit ihnen durch und im Ort bricht ein wahrer Goldrausch aus. Ein armer Ziegenhirte, der mit Kollegen auf Schatzsuche geht und eine streitsüchtige Frau mit Namen Adelheid, die ihren Mann regelmäßig mit dem Wellholz bedroht, sind Figuren der sich entwickelnden Geschichte.

Gruselig, dramatisch oder doch eine Komödie?