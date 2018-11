Hausach Tiefzins schadet fleißigen Sparern

Außerdem gab Kuner bekannt, dass er zum 31. Dezember diesen Jahres als bekennender "Bänker aus Leidenschaft" die Altersgrenze erreicht habe und nach 32 Vorstandsjahren, davon 26 als Vorstandsvorsitzender, aus dem aktiven Berufsleben ausscheiden wird. Sein Nachfolger wird der bisherige Vorstand Martin Heinzmann.

Nach dem Büfett galt die Aufmerksamkeit der Anwesenden dem Unterhaltungsprogramm. Zuerst zeigten Tanja und Lilia Lehmann den lustigen Sketch "Meisterloosig" über Handwerker bei ihrer Arbeit. Dabei präsentierten die beiden Turnerinnen aufregende Szenen auf einer Leiter und auf schwankendem Brett. Vom Radsportverein Gutach begeisterten Lisa Schwendemann und Denis Füssel einzeln und gemeinsam auf einem Rad mit ihrem Darbietungen.

Wahrhaft "großes Kino" boten drei Damen und vier Herren vom Turnverein Schonach mit ihrem Sketch "Im Kino". Da gab es beim Betrachten des Films "Titanik" etliche Missverständnisse und Situationen voll echter Komik. Den neuen Sport "Pole Dance" präsentierte Giovanna Laufer. Was sie an Kunststücken an der Stange zeigte, war eine atemberaubende Mischung aus Spitzensport und Artistik. Den Schlusspunkt hinter den abendlichen Unterhaltungsteil unter der Leitung von Hans-Jörg Faller vom TV Schonach setzten die Turn- und Showgruppe des Vereins mit einer "Schulstunde" – einer tollen Mischung aus Comedy und turnerischen Einlagen, die in einer artistischen Pyramide auf den Schulbänken gipfelte.

Nach längeren Gesprächen stimmten die Vertreter der Volksbank Kinzigtal und der Volksbank Triberg im Oktober 2016 der Fusion beider Banken zu. Seitdem nennt sich das Insitut "Volksbank Mittlerer Schwarzwald".