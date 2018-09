Hausach Schuhhaus Oberle schließt zum Jahresende

Leicht sei ihm die Entscheidung nicht gefallen, sagt Oberle. Und das ist verständlich, wie ein Blick in die Geschichte des Unternehmens zeigt. Das Geschäft ist seit der Gründung im Jahr 1889 im Besitz der Familie.

1983 übernahm Joachim Oberle das ehemalige Schuhhaus Bächle in Haslach, seit 1995 haben er und seine Frau Anne die Geschäftsleitung für die Läden in Hausach und in Haslach.

Immer schwieriger, ein interessantes Sortiment zu bieten