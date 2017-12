Hausach Schokolade für die Verstorbenen

Hausach/Puebla. Ladentheken voll mit bunt verzierten Totenköpfen aus Zucker und Schokolade, mit Blumen und Essen geschmückte Gabentische, Männer, Frauen und Kinder, die sich als kunstvolle Skelette verkleiden und tanzende Menschen auf einem Friedhof: So etwas kann man nur hier in Mexiko am "Día de Muertos", dem "Tag der Toten", erleben. Passend zum deutschen Kinostart des Films "Coco", welcher hier in Mexiko schon seit Wochen total angesagt ist, kann ich nun von meinen Erlebnissen berichten.

Nach altmexikanischem Glauben kommen zwischen dem 31. Oktober und 2. November die Verstorbenen aus dem Jenseits auf die Erde, um mit ihrer Familie ein fröhliches Beisammensein zu feiern. In der ersten Nacht wird die Ankunft der verstorbenen Kinder erwartet, in der zweiten die der Erwachsenen. Für diesen Anlass werden in den Häusern Gabentische, sogenannte "Ofrendas", vorbereitet, mit den Lieblingsspeisen der Verstorbenen, damit diese sich von ihrer anstrengenden Reise aus dem Jenseits erholen können. Manche Elemente findet man auf fast jedem Ofrenda, wie Kerzen, Weihrauch, die orangene Blume Campsúchil, auch Flor de Muertos, "Blume der Toten" genannt, oder "Pan de Muerto", ein süßes Brot in Form von Knochen. Durch persönliche Gegenstände schafft es aber jeder Gabentisch, seine eigene Geschichte zu erzählen: Von Fotos der Verstorbenen über Bierdosen und Zigaretten für Erwachsene bis hin zu Milchfläschchen und Spielzeuge für die verstorbenen Kinder. In manchen Orten darf man sogar in fremde Häuser eintreten, um sich die Ofrendas anzuschauen und gemeinsam mit den Bewohnern in deren Haus etwas zu essen.

Neben den Ofrendas finden zahlreiche Veranstaltungen und Ausstellungen statt. So war ich zum Beispiel am Wochenende vor dem Día de Muertos auf einem Kostümwettbewerb, bei dem die schönste "Catrina" gesucht wurde. "La Catrina" ist eine farbenfrohe und aufwendige Figur in Form eines Skeletts. Sie ist zum Symbol für den Día de Muertos in Mexiko geworden.