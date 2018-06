Hausach Mehr als nur ein Liebeslied für Maria

Hausach. Es ist kein leichter Stoff, den sich die Schüler, Ehemaligen und Freunde des RGG in diesem Jahr vorgenommen haben – immerhin gehört die West Side Story zu den bekanntesten Musicals und die Erwartungen sind dementsprechend groß. Doch die Mitwirkenden vor und hinter der Bühne gehen die Herausforderung gewohnt mit viel Arbeit und Herzblut an. Und das Ergebnis reißt bei der Premiere am Freitagabend das Publikum schlichtweg vom Hocker.

Mit einer perfekt einstudierten Choreografie, beeindruckenden schauspielerischen Leistungen und vollen, klaren Tönen fesselt das Stück von der ersten bis zur letzten Sekunde. Vor allem Tony (Maik Schwendemann) und Maria (Angelina Schmid) begeisterten nicht nur schauspielerisch, sondern auch gesanglich. Auch Annika Brucker als energische und kapriziöse Anita wird ihrer facettenreichen Rolle zwischen verspielter Sexbombe und tragischer Rächerin mehr als gerecht.

In atemberaubender Präzision wird auf der Bühne herumgewirbelt, pubertär herumgealbert oder aggressiv Luft abgelassen, um dann im warmen rosaroten Licht zu großen, unsterblichen Gefühlen zu finden. Es ist unglaublich, wie viel Energie auf dieser Bühne steckt, mit wie viel Eifer und Spielfreude die Jugendlichen ihre Rollen spielen. Aber auch der Chor sorgt mit bekannten Songs wie "America" oder "Somewhere" immer wieder für Gänsehaut.