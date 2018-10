Hausach Lehrer kritisieren Parksituation

Hermann-Josef Keller, Leiter des Bauamts, verweist auf Nachfrage des Schwabo auf die seiner Meinung nach ausreichende Anzahl von Parkplätzen an der Stadionstraße. Ein Mitarbeiter habe dort kürzlich zur Unterrichtszeit an die 50 freie Plätze gezählt, auf denen ohne zeitliche Begrenzung geparkt werden darf. In dem Gebiet zwischen Rudis Backstüble (Abzweig Einbacher Straße) bis Büromarkt Streit beziehungsweise Stadion gebe es 600 Parkplätze, von denen 50 durch die Bahnarbeiten am Kinzigdamm und weitere elf durch die Arbeiten am Schulgelände wegfallen, stellt Keller die Situation dar. An der Mediathek und an der Volksbank gebe es Kurzzeitparkplätze, die nötig seien.

Wie wichtig diese zeitlich eingeschränkten Parkmöglichkeiten sind, macht Nicole Ramsteiner, Besitzerin des Toto-Lotto-Ladens in der Hauptstraße deutlich. Sie beklagt massive Umsatzeinbußen, da auf der gegenüberliegenden Straßenseite fünf Kurzzeitparkplätze weggefallen sind. "Mir hat ein Kunde gesagt ›Wegen einem Lottozettel parke ich nicht im Breitenbach‹, und so denken viele". Die Geschäfte rund um die Hauptstraße sind unterschiedlich stark betroffen. Sandra Waidele vom Reisebüro Oberfell verweist auf die firmeneigenen Parkplätze und darauf, dass ihre Kunden gezielt in das Geschäft kommen.

Der Wunsch der Lehrer ist Thema in der öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses. Sie findet im Sitzungssaal des Rathauses Hausach am Mittwoch, 10. Oktober, ab 17 Uhr statt.