Hausach Junge Vielleser bewältigen gemeinsam 1295 Bücher in nur einem Jahr

Am häufigsten ausgeliehen wurden 2017 Belletristik (Romane) mit 11 167 Entleihungen (24,5 Prozent), Sachbücher mit 7153 Entleihungen (15,7 Prozent), DVDs mit 6667 Entleihungen (14,6 Prozent) und Kinderbücher mit 6518 Entleihungen (14,3 Prozent).

Von diesen Gesamtentleihungen, 45 656 Stück, wurden 36 912 Entleihungen von Frauen (81 Prozent) und 8744 (19 Prozent) von Männern getätigt.

Die ausleihstärksten Tage sind laut der Pressemitteilungzuerst der Freitag, dann der Samstag und schließlich der Mittwoch. "Interessant sind auch die Wohnorte, aus denen unsere Leser, neben Hausach (861), kommen", unterstreicht Sum. 266 Nutzer stammen aus Wolfach, 102 Aktive kommen aus Gutach und 84 Oberwolfacher suchten die Einrichtung auf. Selbst aus entfernteren Gegenden wie Schenkenzell, Alpirsbach und Offenburg besuchen Leser vereinzelt die Mediathek.

In der Hitliste der ausgeliehenen Medien befinden sich unter anderem die Sachbücher "Wandertouren für Langschläfer im Schwarzwald" (Lars Freudenthal) sowie "Unterwegs mit der Feuerwehr" (Niklas Böwer).

"Ein Dankeschön geht an die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und besonders auch an die neun engagierten, fröhlichen, hilfsbereiten, mitdenkenden, ehrenamtlichen Mitarbeiter der Mediathek", unterstreicht Sum.

Auch 2017 wurden die fleißigsten Vielleser ausgezeichnet. Zusammen haben sie im Jahr 2017 beachtliche 1295 Bücher und andere Medien ausgeliehen. Tara Harter führt dabei in der Alterssparte von sechs bis neun Jahren mit 165 Ausleihungen an, dicht gefolgt von Niels Kose (106) und Lena Stoffels (100). In der Altersgruppe zwischen zehn und 13 Jahren ist Jule Schmider mit 409 Ausleihungen Spitzenreiterin. Erik Mosgalewsky (352 Ausleihungen) und Cara Uhl (163) folgen ihr auf den zweiten und dritten Plätzen.

Dieser Eifer wurde vom Mediathek-Team mit einem Gutschein und einer Süßigkeit belohnt. Die Geste war mit dem Wunsch verbunden, dass die Bücherwürmer auch zukünftig ihrer Leseleidenschaft frönen und sich weiterhin mit vielen Medien eindecken. Dieses Angebot wurde im Anschluss von den Viellesern auch mit Begeisterung in Anspruch genommen.