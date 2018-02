Hausach Jetzt lernen die Schüler auch tanzen

Der Chor probt schon seit Ende November bei seinen üblichen Zusammenkünften die Stücke, in den kommenden Wochen und Monaten stehen außerdem sowohl für sie als auch für die Solisten und Musiker intensive Probephasen und -wochenenden an. "Das ist alles sehr durchgetaktet und streng strukturiert. Die Osterferien sind beispielsweise vollkommen verplant", so Franz. Ihn erstaune dabei immer wieder, wie diszipliniert und geordnet die Schüler dabei seien.

Insgesamt werden bei dem Musical rund 170 Personen involviert sein – 80 Sänger, zehn Solisten, 20 Musiker und dann natürlich noch die ganzen helfenden Hände im Hintergrund, die sich um Kostüme, Bühnenbild, Bewirtung und Technik kümmern.

Die Aufführungstermine in der Stadthalle stehen bereits fest (siehe Info). Allerdings haben die Verantwortlichen den am 23. Juni aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft auf den 20. Juni verlegt. Premiere ist am Freitag, 15. Juni.

Der Schwarzwälder Bote wird bis dahin in einer Serie die Vorbereitungen, Geschichte des Musicals sowie einige Darsteller vorstellen.

Die Aufführungen finden an fünf Abenden jeweils um 19.30 Uhr in der Stadthalle Hausach statt, und zwar am

Freitag, 15. Juni

Samstag, 16. Juni

Sonntag, 17. Juni

Mittwoch, 20. Juni

Freitag, 22. Juni