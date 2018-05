Hausach Hausachs Kampfgeist zahlt sich nicht aus

Der Sieg war verdient und nach der Nullnummer des Rivalen SV Bühlertal in Durbach knallten die Sektkorken im Waldstadion. Aber trotz der Niederlage zeigte der abgeschlagene Absteiger erneut eine gute Leistung und leistete bis zum Schlusspfiff hartnäckige Gegenwehr.

Der Landesligaleader legte los wie die Feuerwehr und schlug schon nach drei Minuten eiskalt zu. Ali Abdallas überlegt gespielter Pass auf Tobias Keller, der dann das Leder in den Rücken der Hausacher Abwehr spielte und dort Livui Soaita keine Mühe hatte, diesen aus fünf Metern ins Hausacher Tor zu bugsieren. Oppenau setzte nach und schon 60 Sekunden später fast Treffer Nummer zwei für den Gast, doch dieses mal fand Florian Müller nach seinem finalen Pass keine mitgelaufenen Gegenspieler im Hauscher Fünfmeterraum. Nach einer Viertelstunde schlug der Tabellenführer erneut zu. Müller konnte im Strafraum nur mit einem Foulspiel gebremst werden und der Pfiff des Unparteiischen folgte prompt, Volker Keller schickte Raphael Kugel in die falsche Ecke und traf zur 2:0 Führung.

Nach diesem frühen Rückstand entwickelte sich bis zum Halbzeitpfiff eine Partie, in welcher der SV Hausach sehr gut mitspielte, aber das Problem der Durchschlagskräftigkeit im Angriff wieder einmal das große Manko der Hausacher Elf war. Bezeichnend dafür die Großchance für Marin Mihic nach 58 Minuten, der nach tollem Doppelpassspiel im Strafraum den Ball nicht unter Kontrolle brachte und Torhüter Poveda noch retten konnte. Und in der Folgezeit entwickelte sich ein interessantes Fußballspiel, indem keiner dem anderen etwas schenkte und das unter der Führung eines sehr gut leitenden Schiedsrichtergespannes. Den Hausacher Anschlusstreffer verhinderte dann Poveda im Oppenauer Tor, nach einem Mihic Freistoß eine klasse Reaktion des Keepers und auf der Gegenseite brannte es im Strafraum ebenfalls des öfteren. Letztendlich blieb es doch beim verdienten 2:0 Sieg für den Gast aus Oppenau, der anschließend nach Meldung vom torlosen Unentschieden des Rivalen Bühlertal die Party steigen lassen konnte. Glückwunsch auch an dieser Stelle von Seiten des SV Hausach an den TuS Oppenau zum Aufstieg in die Verbandsliga. SV Hausach: Kugel, Matt M., Matt M., Mayer (ab 26. Mayer), Süme, Celtik,, Maier (ab 76. Alkhalaf), Mihic, Hesse, Mik, Kalt. TuS Oppenau: Poveda, Treyer (ab 46. Seger), Bruder, Keller, Gieringer, Abdalla, Müller (ab 86. Mischall), Soaita (ab 85. Streck), Hoferer, Schäuble, Kimmig. Tore: 0:1 Soaita (3.), 0:2 Müller (15./Foulelefmeter). Schiedsrichter: Nico Siegwart, Sinzheim.