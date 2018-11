Hausach Hausach wird bei Fasent Großstadt

Bei der Neuwahl des Elferats wurden alle Mitglieder im Amt bestätigt: Bernd Rößler bleibt Narrenvater, Daniel Sonntag Secretarius und Michael Armbruster Säckelmeister. Die restlichen Blauen wurden en bloc ohne Gegenstimme, aber mit zwei Enthaltungen wiedergewählt.

Als neuer Blauer wurde Armin Badke mit fünf Enthaltungen aufgenommen. Neue Narrenmutter wurde Tanja Wöhrle.

Daniel Sonntag als einer der Organisatoren der Narrenzeitschrift Wunderfitz kündigte ein "Geburtstagskind" an: 2019 erscheint der 20. Wunderfitz. "Für mich und meine Mitstreiter wird es der letzte sein. Es ist Zeit das Ganze in jüngere Hände zu legen", gab Sonntag bekannt. Dan verkündete Sonntag das Fasentsmotto 2019: "1949 – Hausach wird Großstadt, sagt man... 2019 – die Arbeiten dauern an".

Burgerhut:

Armin Badke, Hubert Baumann, Konrad Maier, Jörg Rexter, Joachim Schondelmaier und Roland Tamborriello

Brunnentaler:

Melanie Badke, Lena Braig, Jessica Rößler, Krimhild Schwieger, Margerite Schoch und Bianca Tamborriello

Ochsenkopf:

Gabriele Hansmann, Claus Latka, Maria Spinner und Gabi Ukat