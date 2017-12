Hausach "Hausach muss das verkraften"

Auch die Verwaltungsräume und Lehrerzimmer sollen auf den neuesten Stand gebracht werden.

Die neuen Zahlen wurden in der letzten nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderats mit Alt-Bürgermeister Manfred Wöhrle vorgestellt. Auch der neue Bürgermeister Wolfgang Hermann war bei der Sitzung anwesend und wies daher in seiner Antrittsrede am 6. Dezember bereits auf den "Spagat zwischen akzeptablem Schulcampus und der Finanzierbarkeit" hin.

Noch nicht alle Kosten

Dass die Kosten höher sein würden, als ursprünglich aufgrund des umbauten Raums geschätzt, sei recht bald klar gewesen, sagt Hermann.

In dieser Höhe hatten aber weder er noch der Rat damit gerechnet. Die Kosten für eine neue Mensa und einen Überbau sind in den jetzt berechneten Kosten laut Hermann auch noch nicht enthalten. Alles in allem könnten sich die Kosten für den gesamten Campus sogar auf insgesamt 16,3 Millionen Euro belaufen, so Hermann.

Mitte Januar wird der Bürgermeister mit der Schulleitung, dem Gemeinderat und dem Architekturbüro in einer Klausurtagung beraten, was notwendig ist, was verändert wird und was gestrichen werden kann. "Ob wir überhaupt etwas streichen oder schieben können, wissen wir nicht", sagt Hermann. "Die pädagogische Sichtweise ist wichtig", fährt er fort.

Die Gemeinde sei zwar Träger der Schule, Schulleiterin aber sei Simone Giesler. "Es geht bei dem Ganzen nicht um die Kosten einer Gemeinschaftsschule, auch Teile des bestehenden Campus müssen saniert werden", betont der Bürgermeister.

Er sagt: "Hausach muss das verkraften. Die Container wollen wir unseren Kindern nicht mehr antun."