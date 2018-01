Hausach Hansele schleicht sich erneut in Tanzgruppe

Nachdem der Narrenrat feierlich in die Stadthalle einmarschiert war und Zeremonienmeister Joachim Uhl die Sitzung eröffnet hatte, überreichten Spättleobfrau Tanja Mantel und Hansele-Obmann Heiko Badke den neuen Hästrägern ihre Masken. Auch zwei neue Narrenbolizisten reihten sich in die Reihen der "Neuen" ein (wir werden morgen ausführlich berichten).

Rudi Döring erhielt als besondere Ehrung die in den Farben der beiden gruppen gehaltene Hansele-Spättle-Kapp. Diese gilt als besondere Auszeichnung für diejenigen, "die sich in vielfacher Weise für die Maskenträger einsetzen, auch wenn sie selbst nicht mehr aktive Maskenträger sind", wie Badke und Mantel erklärten.

Uhl gab danach Informationen zum großen Narrentreffen in Gengenbach und die Ressortverteilung bekannt, bevor die einzelnen Verantwortlichen ans Mikrofon traten und ihrerseits Wichtiges zu ihrem Bereich kund taten. So verriet Burgfrauenobfrau Kerstin Rutkowski, dass die Damen zum Burgfrauenkaffee eine Einladung an ein Dutzend Männer als besondere Gäste erwartete und "Wunderfitz"-Beauftragter Daniel Sonntag, dass das Narrenblättle wie üblich beim Schnurren von den "Blättle" zum Preis von zwei Euros verteilt wird. Danach ist es an verschiedenen Stellen in Hausach erhältlich. Rund 85 Spender unterstützen die Veröffentlichung.