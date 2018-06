Hausach "Gott braucht keine Opfer, er ist Liebe"

Der heutige Herz-Jesu-Freitag wird in Hausach auf eine ganz besondere Art gefeiert. Es gibt einen Open-Air-Gottesdienst mit der Stadtkapelle und dem Kirchenchor am "Herz-Jesu-Denkmal", Ecke Breitenbachstraße/Waldstraße, ab 19 Uhr.

Hausach. Die Herz-Jesu-Frömmigkeit hat in Hausach eine lange Tradition, das Denkmal an der Breitenbachstraße ist ein Symbol dafür. Es wurde 1915 aufgestellt, als sich die Gläubigen an ein Versprechen des Hausacher Pfarrers Heinrich Brunner erinnerten. Er hatte gelobt, dem Herzen Jesu ein sichtbares Zeichen zu setzen, wenn wieder ein Neupriester aus der Pfarrei an den Altar trete.

Aber schon im April 1797 gelobten die Hausacher eine Denksäule mit dem lieben Herz Jesu und einer deutschen und lateinischen Schrift anzubringen. Damals rückten die Franzosen gegen die Österreicher vor, eine Schlacht in der Nähe Hausachs wurde erwartet. In dem Moment, als der Pfarrer die Verkündigung des Evangeliums mit den Worten "Der Friede sei mit euch" begann, erschienen auf der Kirchhofsmauer Husaren und schrien: "Ihr Leute, es ist Frieden." Auch diese Begebenheit mag ein Grund für die lange Tradition in Hausach sein, die sich auch in den jährlichen Prozessionen zeigte.