Hausach Film über Schluchtensteig begeistert

Hausach. Der Wanderweg im Südschwarzwald zählt zu den schönsten Deutschlands. Mit einer Gesamtlänge von 119 Kilometern in sechs Etappen verläuft er quer durch den Naturpark Südschwarzwald – vorbei an Wasserfällen, imposanten Felswänden und durch unberührte Natur.

Der passionierte Filmemacher und Wanderer Eckert hatte den Film, in dem Christa Eckert als Wanderin die sechs Etappen läuft, zur Verfügung gestellt. Vereinsmitglied Margrit Aßmus, die im Kreismedienzentrum in Wolfach tätig ist, sei auf den Film aufmerksam geworden. "Ich habe ihn dann angeschrieben und gefragt, ob er uns den Film zur Verfügung stellen könnte", erklärt sie. Der Filmemacher sei erfreut darüber gewesen, auf diese Weise den Weg und die Gegend bekannt zu machen.

Der Film zeigt die sechs Etappen des Wegs und gibt viele Tipps, was sich der interessierte Wanderer in der Umgebung anschauen kann. Beeindruckende Naturaufnahmen und Geschichtliches zur Gegend weckten in einigen Zuschauern Lust, den Weg selbst zu entdecken. Andere hatten den Schluchtensteig bereits erwandert und gaben in der Pause ihrerseits Tipps und tauschten Erfahrungen aus.