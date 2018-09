Hausach Der "Mühlendoktor" ist im Tal gefragt

Hausach. Die Mühle ist in Eigenarbeit restauriert worden und Franz Armbruster seitdem als "Mühlendoktor" in der Region unterwegs. Wie so oft begann Armbrusters Karriere mit einer Erfahrung, die sein Leben veränderte. Eigentlich hatte der heute 69-jährige Zimmermann oder Schreiner werden wollen, aber nachdem keines seiner Geschwister den elterlichen Hof übernehmen wollte, tat er es und bearbeitete bis zum Rentenalter als Land- und Forstwirt das 64 Hektar große Anwesen.

Die Leidenschaft für den Werkstoff Holz blieb aber. Sie sollte ihm bald zugute kommen. 1982 wütete nämlich ein Unwetter, bei dem der kleine Neuenbach zu einem reißenden Wildwasser anschwoll. Die Mühle des Gutmannshofs, erbaut im Jahr 1846, erlitt dabei Schäden an Kamm- und Stockrad. Die Reparatur stellte Armbruster vor ein Problem. Denn von der Technik einer Mühle hatte er nicht viel Ahnung. Also holte er sich Rat bei dem pensionierten Mühlenbaumeister Karl Brüstle aus Tennenbronn.

Mit dieser Verbindung begann Armbrusters Karriere als "Mühlendoktor". Quasi als Azubi begleitete er Brüstle bei der Restaurierung einiger Mühlen und eignete sich so das Wissen an, um seine eigene wieder herzurichten. Und er fand Spaß an der Arbeit, die neben handwerklichen Geschick auch jede Menge Geduld erfordert. "Man hat einfach gemerkt, dass da eine Leidenschaft und ein Talent ist", erinnert sich seine Frau Adelheid, die ihn von Anfang an unterstützt hat und gerne die Werkstatt ihre Manns und das restaurierte Kleinod präsentiert, wenn ihr Mann nicht zugegen ist. Wie sie berichtet, dauerte es noch eine Weile, dann machte Franz Armbruster seine entdeckte Liebe zu den Mühlen offiziell: 1998 meldete er ein Nebengewerbe als Mühlenrestaurator an. Seine Frau übernahm die Bürotätigkeiten und das Management. Bis heute hilft sie ihm, wo sie kann.