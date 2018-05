Hausach Bengalisches und musikalisches Feuer

Nach der Pause mit den Ehrungen (wir werden noch berichten) bot die Kapelle mit einem Walzer "Dem König der Tänze", den Melodien aus dem Musical "Dream Girls" (1981) und einer Hommage an den großen Bandleader James Last ein buntes Spektrum der Unterhaltungsmusik.

Rhythmuswechsel bei den "Dreamgirls", schwierige Dynamik-Passagen beim Walzer, um das freche Gezwitscher der Klarinetten hörbar zu machen und die Melodie-Wechsel bei den James-Last-Evergreens forderten die Musiker auch bei den für Zuhörer so leicht konsumierbaren Stücken.

Deutlich schwer verdaubare Kost verhieß hingegen der Anfang des Led-Zeppelin-Medleys. Die Bässe huldigten den Heroen des "Progressive Rock" zunächst mit stampfenden und dunklen Passagen. Erst zum Ende hin hellte sich der Klang auf und ein glockenklares Xylofon leitete über zur "Stairway To Heaven", einem wahren Solitär der Rockmusik.

Zu Edward Elgars "Pomp And Circumstances", einem Klassiker der Blasmusik, wurde dann das Feuerwerk auf der Burg gezündet. In einer fein aufeinander abgestimmten Choreografie fügten sich das musikalische Feuer auf der Bühne und das bengalische in der Luft zum stimmigen, dem hochkarätigen Anlass würdigen Gesamtkunstwerk.

Ihm stand auch die vom Publikum mit stehenden Ovationen erklatschten Zugabe in nichts nach. Die fünf Minuten und 40 Sekunden von John Miles’ zeitlosem Stück "Music was my first love" brannten sich in das akustische und visuelle Gedächtnis der Stadtkapellen-Fans ein.

Nicht wenige dürften auch beim großen Festwochenende vom 12. bis 14. Oktober, wobei die Hochkaräter Helmut Dold, Acoustic Fun Orchestra, Allgäu Power und German Brass auftreten, mit von der Partie sein. Der Kartenvorverkauf dafür hat bereits begonnen.

Gala-Abend am 12. Oktober: drei Euro

Allgäu-Power am 13. Oktober: 13 Euro

German Brass am 14. Oktober: 29 Euro

Kombi-Karte für alle drei Abende : 40 Euro

Vorverkaufsstellen: die Tourismusbüros in Hausach und Wolfach, Volksbank Hausach sowie das Glückslädchen (Tabakwaren Schweitzer).

Karten gibt es online über: www.stadtkapelle-hausach.de/jubilaeum