Hausach 300 Bäume sorgen für Winterwald-Stimmung

Am folgenden Sonntag stimmt ab 13 Uhr die Schulband des Robert-Gerwig-Gymnasiums auf Weihnachten ein. Der Nikolaus kommt um 15 Uhr auf den Markt. Der Quilt "Bunte Vielfalt", den die gruppe um Beate Schoch angefertigt hat, wird um 18 Uhr in der Mediathek verlost (wir haben berichtet). Der Erlös kommt Kindern in Vietnam zugute. Am Samstag ist der Markt von 9 bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

Beim Hausacher Advent werden wieder die Anne-Maier-Bären verkauft. Der Erlös kommt dem Bärenkind Sarina Roser aus Bollenbach zugute. Erwin Moser hofft, dass bis zu Ende der Aktion auch dieses Mal die 1000-Stück-Marke geknackt wird. Im vergangenen Jahr wurden 1111 Bären verkauft.

Samstag, 15. Dezember: Gemischter chor Liederkanz (Waldbühne, 18 Uhr)

Sonntag, 16. Dezember: Barockkonzert Kammerorchester Musica Viva (Dorfkirche, 16 Uhr), Acoustic Folk Songs (Waldbühne, 16 Ubr)

Samstag, 22. Dezember: Urban Huber Wölfle und Rahel Wölfle mit Poesie und Musik (Waldbühne, 18 Uhr)

Sonntag, 23. Dezember: Roland Jäckle und Hannah Schiekpofer mit Balladen (Waldbühne, 18 Uhr)

Montag, 24. Dezember: Einstimmung auf den Heiligabend mit einer lebensgroßen Krippe (Burg Husen, 15 Uhr)