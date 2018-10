Hausach 17-Jährige besetzten die Flugzeugabwehr

In Bezug auf die Luftabwehr gab er danach einen kurzen historischen Abriss über die Kriegsereignisse in Hausach und dem Kinzigtal. Nachdem Mitte Juni 1940 des Westfeldzug beendet und Straßburg erobert worden war, wurde die Flugabwehr in der Heimat neu gegliedert. Auch Hausach bekam Flugzeugabwehrstellungen. Diese wurde vor allem mit russischer Beutemunition ausgerüstet und von 17-jährigen Gymnasiasten aus Freiburg besetzt. Diese waren laut Wein aber anscheinend gut ausgebildet. Nachdem ab Februar 1945 die Alliierten versuchten, den Nachschub aus dem Schwarzwald für das Elsass zu verhindern, kam es vermehrt zu Anflügen. Viermotorige Bomber griffen die Dörfer an. "Haslach hat es da zum Beispiel böse erwischt", erinnerte Wein. Zunächst konnten sich die Hausacher aber gut wehren. Bei einer Attacke auf 20 Munitionswaggons gab es einen Abschuss, der Pilot geriet in Gefangenschaft. Ein andere zuvor hatte weniger Glück: Er überlebte den Abschuss nicht. Bei einem weiteren Angriff wehrte die Heimatflak sich so massiv, dass die Bomber schnell wieder abdrehten. Vom 16 bis 18. April erfolgten die letzten Angriffe, am 21. April kapitulierte Hausach.