Haslach Rasante Verfolgungsjagd durch die Nacht

Mit Geschwindigkeiten bis zu 200 Stundenkilometern folgten die Offenburger Beamten, während in Haslach eine Straßensperre errichtet wurde. Diese umging der Renault-Fahrer indem er in Richtung Schnellingen abbog und die Ortschaft mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Fischerbach durchfuhr.

Beifahrer hat mehr als drei Promille