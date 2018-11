Haslach i. K. Wiedergutmachung geglückt

(fjb). Die knappe 15:17-Niederlage des KSV Haslach gegen den KSK Furtwangen im ersten Kampf in der Oberliga-Vorrunde wurde durch den überzeugenden Sieg an Allerheiligen in der Uhrenstadt im Hochschwarzwald ausgeglichen. In der gut besuchten Jahnhalle – dabei eine ansehnliche Kolonie aus dem Kinzigtal – gab es sehr guten Ringkampfsport zu sehen, den das sachkundige Publikum auch mit Beifall bedachte. Furtwangens Trainer Christian Rusu brachte es in seinem Kommentar am Schluss zum Ausdruck: "Haslach war heute zu stark für uns." Dabei ist zuerst festzustellen, dass den zehn Ringern des KSV Haslach die Umstellung der Stilart in den einzelnen Gewichtsklassen besser gelang.