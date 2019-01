Haslach i. K. Vorfreude auf die große Premiere

Haslach. Aber nicht nur in den Schulalltag, das betont Leiter Andreas Graff beim Pressetermin am gestrigen Freitagmorgen. "Den pädagogischen Zeigefinger soll und will der Film gar nicht erheben", führt er aus. Es geht bei "Hallo Welt" eben nicht darum, wie die Pädagogen der Haslacher Förderschule, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert, arbeiten – auch wenn der Schulalltag natürlich Thema ist. Im Mittelpunkt stehen aber die drei Schüler Hanna Ev, Sophia und Marc-Evan. Der Schulalltag ist nur einer der Aspekte, die thematisiert werden.

Beim Pressegespräch sind Sophia und Luca, beide Schülersprecher, dabei. Sie berichten davon, wie aufregend es gewesen ist, gefilmt zu werden. Anders verhalten haben sie sich aber nicht, sagt Sophia: "Ich habe mich normal verhalten, aber da war halt eine Kamera dabei."

Diese folgt den Schülern bei der Bewältigung ihres Alltags. Graff erklärt am Freitag, er freue sich, dass die Familien einen so privaten Einblick in das Leben der Hauptdarsteller gewährt hätten. So wird Marc-Evan laut Filmemacherin Laura Umlauff, die die Doku als Bachelorarbeit an der Hochschule Offenburg produziert hatte, überwiegend zuhause gezeigt: Die Eltern besitzen einen Hof, der Junge hilft bei der Arbeit auf dem Feld oder im Stall. Ein Wechsel aus Arbeits- und Ruhephasen gibt ihm Struktur. Und: "Ihm werden auch schwierige Arbeiten gegeben. Manchmal traut er selbst sich die nicht zu, aber am Ende schafft er sie doch. Es ist toll, das mit anzusehen", erzählt Umlauff.