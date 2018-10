Haslach i. K. Verkehrschaos: Lange Staus in Seitenstraßen

Die Anwohner sehen das weitestgehend gelassen. So zum Beispiel Richard Rucktäschel. Beim Laubfegen an der Sägerstraße bekommt er den Stau hautnah mit. "Ich habe Verständnis, es gibt momentan keine andere Möglichkeit", sagt er. Die geplante andere Lösung, Tunnel oder Umgehung, käme Jahre zu spät, fügt er hinzu.

Sieglinde Fauz fegt gegenüber Laub. Sie ist der Meinung, dass die Mühlenstraße während der Umleitung Einbahnstraße sein müsse. "Wenn Autofahrer aus der Mühlenstraße kommend links in die Sägerstraße abbiegen wollen und gleichzeitig ein Lastwagen aus der Sägerstraße in die Mühlenstraße abbiegt, wird es eng", sagt sie. Anita Katzenstein vom gleichnamigen Fotostudio in der Mühlenstraße nimmt es gelassen: "Das hatten wir schon mal, es dauert nur ein paar Tage."

"Klar, ein Spaß ist das nicht, aber es dauert ja nur ein paar Tage", sagt auch Martine Bernard von der Firma Wohndesign Fuchs in der Sägerstraße.

Ein Blick in die durchfahrenden oder "stehenden" Autos und Lastwagen zeigt jedoch, dass es der eine oder andere Fahrer den Stau nicht ganz so gelassen sieht.

Der Haslacher Stadtrat hatte im Mai dieses Jahres beschlossen, die Ampelschaltungen in der Ortsdurchfahrt anzupassen. In einer Sitzung hatten Angehörige des Straßenbauamts im Landratsamt ihre Pläne vorgestellt, wie der Verkehrsfluss optimiert werden sollte. Wie damals erklärt, wollen die Planer mit einer Anpassung der Ampelschaltungen entlang der Schwarzwaldstraße tageszeitabhängig eine "Grüne Welle" erleichtern, die den Pendlern etwas Erholung verschaffen soll: Morgens Richtung Offenburg, nach Feierabend in die Gegenrichtung. Dem Plan zufolge wird diese Welle voraussichtlich eine Umlaufzeit von 90 Sekunden aufweisen. Staufrei wird die Haslacher Ortsdurchfahrt durch diese Maßnahme allerdings nicht. (lmk)