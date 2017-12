Haslach i. K. Storchenfilm ist besonderes Ereignis

Haslach. So würdigte er in seiner Ansprache die vielfältigen Aktivitäten der Storchenfreunde im Bemühen um den Erhalt der Schöpfung, die, so der Nikolaus, "den Menschen anempfohlen" sei.

Bei so viel anerkennenden Worten war es auch nicht verwunderlich, dass die zahlreich erschienenen Storchenfreunde auch entsprechend mit Klausenmann, Äpfel und Nüssen beschenkt wurden.

Zuvor hatten die Storchenfreunde Rückblick gehalten auf das zu Ende gehende Jahr. Hier wurde insbesondere der in Versform gehaltene Rückblick von Hans- Peter Richter mit viel Beifall bedacht.