Haslach i. K. Stadtverwaltungen bereiten sich vor

In der Hansjakobstadt wird auch im Hinblick auf die lebende Krippe vor dem Rathaus um Beachtung des Verbots gebeten. Zudem schließt die Stadt den Urenkopftum aus Sicherheitsgründen. Sie führt auch den Schutz von Wald und Tieren als Grund an. Reinigung: Die Stadt Wolfach bittet vor allem die Anlieger der Hauptstraße darum, bei der Entfernung der Überreste der Silvesterfeiern mitzuhelfen. Während Anlieger grundsätzlich dazu verpflichtet sind, den Schmutz auf Gehwegen und anderen Flächen zu beseitigen, stellt die Stadt fest, dass die Situation an der Hauptstraße und bei der Brücke durch die vielen Feiernden eine besondere ist.

Zur Unterstützung der fleißigen Helfer werden blaue Säcke verteilt. Außerdem stellt die Stadtverwaltung in der Hauptstraße, vor dem Haus Nummer 29, wieder einen Container auf. Haustiere: Was für die Menschen Spaß ist, kann für Tiere eine Qual sein. Heike Mayer vom Tierschutzverein Kinzigtal empfiehlt, mit Hunden frühzeitig Gassi zu gehen, bevor die Knallerei richtig los geht. Dabei sollten die Vierbeiner an der Leine bleiben, denn "selbst schussfeste Hunde können panisch reagieren", sagt Mayer.

"Ansonsten sollte man einen ganz normalen Tag daraus machen, sonst merken die Tiere, dass etwas nicht stimmt", rät sie.