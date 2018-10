Haslach i. K. Sprechfunker-Ausbildung bei Feuerwehr

Die bedeutendste Möglichkeit der Kommunikation

Die Kommunikation über Funk ist im Feuerwehreinsatz die bedeutendste Kommunikationsmöglichkeit, denn nicht immer ist eine persönliche Verständigung möglich. Damit diese Kommunikation auch möglichst reibungslos verläuft, müssen verschiedene Regeln eingehalten werden, die während der beiden Lehrgangstage vermittelt wurden.

Zunächst wurden in der Theorie technische Grundlagen und verschiedene Funkgeräte vorgestellt. Außerdem ging es in der Kartenkunde darum, Standorte oder Einsatzstellen über Koordinaten in Landkarten aufzufinden.