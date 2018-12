Haslach i. K. Sie würde sich wieder so entscheiden

Haslach. "Ich wollte unbedingt mit den Händen arbeiten, Schule war nichts für mich", erzählt Hüffner im Rückblick auf ihre Berufswahl. Das sei in ihrer Familie durchaus ungewöhnlich gewesen, schließlich war der Vater einer von damals zwei Apothekern in Haslach. Doch sie setzte sich durch und machte den Traum, den sie schon hegte, als sie zwölf Jahre alt war, wahr: "Mit 15 Jahren ging ich von der Schule ab und schrieb mich in Pforzheim auf der Goldschmiedeschule ein", erzählt sie.

Es folgten eineinhalb Jahre als Praktikantin in Freiburg, die mit der erfolgreichen Gesellenprüfung endeten. Dann habe sie beschlossen, zurück nach Pforzheim zu gehen, erzählt Hüffner. "Ich hatte dort eine schöne Zeit erlebt und wollte zurück, um Erfahrung zu sammeln." Bis zu ihrem 23. Lebensjahr arbeitete sie wieder in der Goldstadt, dann besuchte sie erneut die Schule und absolvierte 1979/1980 die Meisterprüfung.

Dann ging alles ganz schnell: "Innerhalb von sechs Monaten habe ich mich in Haslach selbstständig gemacht. Zunächst mit einem Etagengeschäft in der Wohnung meiner Eltern." Über verschiedene Stationen (siehe Infokasten) gelangten ihr Atelier und ihre Werkstatt schließlich in die Hauptstraße.