Haslach i. K. Schwieriger Kraftakt ist gut gelungen

Hofstetten. Die Hofstetter Narrenzunft hat am Freitagabend mit einem gut einstündigen Spektakel die fünfte Jahreszeit gebührend eingeläutet. Zahlreiche Schaulustige hatten sich unterhalb des Rathauses eingefunden, um das Stellen des riesigen Narrenbaums der "Höllenhunde" und "D’Schatzsucherinnen vun de Heidburg" und des großen Besens der "Alt-Steig Hexen" sowie das Hissen der närrischen Fahnen anzufeuern. Anschließend wurde im Narrenkeller und im kleinen Festzelt kräftig gefeiert.

Die Hofstetter "Simsegräbsler" begleiteten mit ihrer fetzigen Musik den närrischen Fackelumzug, der sich an diesem kalten Winterabend lautstark durchs Dorf geschlängelt hatte. Nach dem dreifach kräftigen "Alt-Steig-Hexen" platzierten die achtzehn Ringer mit vereinten Kräften und viel Geschick problemlos den etwa 16 Meter hohen und bunt geschmückten Hexenbesen.

Anschließend galt es, für die zwanzig Kameraden der Hofstetter Feuerwehr den siebzehn Meter langen Narrenbaum der Höllenhund-Zunft in die Höhe zu hieven und in die Senkrechte zu stellen. Das närrische Volk hatte diese diffizile Arbeit mit den Narrenrufen "Narri-Narro", "Kette-Rassle", "Simse-Gräbsler", "De Schatz isch furt" und "Alt-Steig-Hexe" unterstützt. Die Simsegräbsler erhöhten die Spannung zusätzlich mit einem kräftigen Trommelwirbel, und so gelang auch dieser schwierige Kraftakt ohne Probleme. Die Obernarren Hansy Singler und Tobias Uhl freuten sich sehr, dass so viele Zuschauer zu diesem Spektakel gekommen waren und luden alle ein, den Beginn der Fasent gemeinsam mit den Hofstetter Hästrägern zu feiern. Bis spät in die Nacht war anschließend Remmi-Demmi im Narrenkeller, wo Kartoffelsupp’ mit Wienerle, die auch in vegetarischer Form angeboten wurde, auf dem Speiseplan stand.