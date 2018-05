Haslach i. K. Schmetterlinge im Gartencenter

Im Gewinnspiel um die Frage, was Schmetterlinge nicht mögen, würden den Siegern am Ende besonders schmetterlingsfreundlich bepflanzte Blumenkübel zur Verfügung stehen. Am Sonntag, 13. Mai, wird sich Kalmbach-Ruf viel Zeit nehmen, um mit den Besuchern ins Gespräch um die Bedeutung von Schmetterlingen, Bienen und Co. sowie deren Bedrohung zu kommen.

Die BUND-Ausstellung über die Bedeutung der Schmetterlinge und deren Bedrohung ist noch bis kommenden Sonntag, 13. Mai, im Haslacher Gartencenter Göppert zu sehen. Laut BUND ist ein Sommer ohne Schmetterlinge einfach undenkbar. Aber die Gefahren seien vielfältig, die Zerstörung von Lebensräumen, Umweltgifte und vermutlich auch der Klimawandel seien im großen Rahmen verantwortlich. Im kleinen Rahmen fehle es oft an heimischen Pflanzen, die den Schmetterlingen Nahrung bieten würden. Anhand großer Schautafeln wird grundlegend informiert.