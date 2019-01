Haslach i. K. Preise gibt’s schon bei der Premiere

Zwar geht es in dem Film vorrangig um drei Schüler der Carl-Sandhaas-Schule, aber den "pädagogischen Zeigefinger", wie Rektor Andreas Graff auch eingangs der Doku sagt, hebt sie nicht. Vielmehr, freute er sich in der Begrüßung am Freitagabend, "stehen in diesem Film die wichtigsten Menschen im Mittelpunkt: die Schüler."