Haslach i. K. "Pomo" Albiker verlässt Narren-Bühne

Nach der Wende, als viele deutsche Aussiedler aus der auseinander brechenden Sowjetunion nach Deutschland kamen und auch in Haslach Aufnahme fanden, läutete es in der Vorfastnacht auch an ihrer Türe. Sie konnten jedoch mit der Zeitung nichts anfangen. Erst als "Pomo" sagte "Das ist die Haslacher Prawda", einst wichtigste Zeitung in der Sowjetunion, hieß es "Ja, dann kaufen wir sie". Einmal kamen die Verkäufer auch an ein Haus, das verschlossen schien. An der Tür hing jedoch ein Zettel: "Wir sind nicht zuhause. Legen sie das Narrenblättle in den Briefkasten, das Geld liegt unter der Fußmatte".

Auch gesteht Albicker, dass ihm das viele "den Berg und die langen Treppen nuff kraxle, eine Tour nur für geübte Bergsteiger" seit seinem Eintritt ins Rentenalter zu schaffen machte. "Was wird aus uns, ohne de Pomo?", fragten sich die anderen im Team, sprachen‘s und zogen weiter um die Häuser in Haslach-Ost.