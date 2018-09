Haslach i. K. Organisieren bereitet ihr viel Freude

Haslach. "Es bereitet mir total viel Freude, Schule zu organisieren, zu gestalten und weiter zu entwickeln", erklärt Nitz ihre Motivation zur Bewerbung auf die frei gewordene Konrektoren-Stelle. Ihr Vorgänger im Amt, Martin Beck, habe sich nach nur einem Jahr am Bildungszentrum beruflich umorientiert.

Für Nitz begann der Weg ins Lehramt zunächst mit einer Ausbildung zur Landschaftsgärtnerin, die als Sprungbrett ins Studium der Landschaftsarchitektur gedacht war. Doch im Laufe der Ausbildung wurde ihr klar, dass sie etwas anderes studieren wollte. Mit den Geburten ihrer fünf Kinder suchte sich die 42-Jährige zunächst Arbeitsfelder, die sich mit Ehemann und Kindern vereinbaren ließen. Im Schreiben von Artikeln für die Tageszeitung und für verschiedene Gartenzeitschriften sowie ausbildungsbegleitenden Hilfen fand sie in Waldkirch zehn Jahre lang ihre Erfüllung.

Dann entschied sich Nitz für das Studium des Lehramts an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg. Mit den Fächern Deutsch, Wirtschaft und Religion absolvierte sie ihr Referendariat an der Elzacher Realschule und arbeitete anschließend ein Jahr lang an der Berufsschule in Villingen-Schwenningen.