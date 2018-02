Haslach i. K. "Make Schnurren great again"

"Die Zwei" Jürgen Burger und Stefan Oswald prangerten deutlich an, dass der "Grüne Baum" im Lauf des Jahres schließt. Der neue Besitzer wünsche keine Wirtschaft mehr. Nicht nur für die beiden ein Unding: Das Gejohle des Publikums sprach Bände. Am Ende des Abends war zu hören, dass sich kaum einer der Narren vorstellen kann, wie es kommendes Jahr ohne das beliebte Lokal zugehen soll.

In bekannter Manier wuschen die "Waschmänner" die schmutzige Wäsche ihrer Haslacher Mitbürger, gingen dabei aber auch über die Grenzen der Stadt: Bürgermeister Saar wurde vom Hofstetter Schneeballenwirt für den neuen Vertreter der Winzergenossenschaft Durbach gehalten, während Kevin Heizmann bei seinem Junggesellenabschied beim Cannstatter Wasen – im Dirndl! – auf dem Tisch tanzte und schließlich herunterfiel: auf ein unbeteiligtes Fräulein.

Lebhaft ging es auch in der Pause zu. Antje Hettich, Tobias Rauber und Yves Falk, die diesmal nicht zu den Schnurranten gehörten, ergriffen spontan das Wort. Nach einer Animationseinlage berichtete Rauber, nie um einen Wortbeitrag verlegen, vom bei ihm längerfristig untergebrachten Wägele des Narrenblatt-Teams. Ferdinand Holzers folgende Gesangseinlage nahm Hettich bei den noch folgenden Schnurren auf – das nicht applaudierende, sondern schunkelnde und singende Publikum sorgte für zunächst irritierte Gesichter bei den folgenden Gruppen, aber auch großes Lob für die Gäste, die solchen Einsatz zeigten.

Für die "Statt-Kapelle" mit stimmigen Vorträgen und schmissigen Melodien für lang anhaltenden Applaus. Genüsslich breiteten die Musiker die Bahn-Odyssee der geschwätzigen Beate Brudy aus und sangen von einem betrunkenen Chinesen, der nicht mehr in seine Unterbringung fand. Die bekannten Melodien luden zum Mitsingen ein, mit auf den Punkt gelieferten Pointen stieg die Stimmung stetig.

Ein passender Wegbereiter für die "affegeile Frisöre". Diese berichteten von einigen Haslachern, die ihrer Ansicht nach im Oberstübchen nicht mehr ganz zurecht waren. So etwa Uli Burger, der auf die Katze seiner Frau aufpassen sollte. Die Drohung, wenn "Socks" etwas zustoße, werde er kastriert, versuchte die Katze offenbar in vorauseilendem Gehorsam auszuführen und sorgte mit einem Schlag ins Gemächt des Manns nicht nur für Schmerzen, sondern auch verschütteten Kaffee. Das Bettzeug landete schnell in der Waschmaschine – und, oh schreck! – etwa auch die Katze? Allein die warme Affektiertheit, mit der die Frisöre ihre Rollen spielten, sorgte für einen hohen Spaßfaktor im Publikum.

Herr Nilsson und Pippi Langstrumpf berichteten anschließend unter anderem von einem völlig danebengegangenen Stockbrot-Versuch der Narrenzünftler Manuel Seitz und Martin Kimmig. Die mitgebrachte Packung Mehl, von der Richard Kienzler später schwor, dass sie bis zum "Aiple" noch ganz gewesen sei, gab während des Vortrags den Geist auf und verteilte sich im Thekenbereich. Zudem vernahm das närrische Publikum noch, dass Jürgen Brucker zu später Stunde in sein eigenes Haus einbrechen musste, weil er seinen Schlüssel nicht mehr fand.

Am Ende tanzen "Angie" und "Donald" miteinander

Hoher Besuch kündigte sich dann am Schluss an: "Angie, Donald und Kim". Die drei Regierungschefs nahmen unter anderem den "Bäbbel" aufs Korn, der mit einem Dixi-Klo auf einem Festivalgelände in Lyon auf unfreiwillige Reise ging. "Donalds" Wunsch: "Make Schnurren great again" erfüllte sich an diesem Abend eindeutig. Bei der letzten Gruppe nicht nur durch den stimmigen Vortrag mit viel Musik, sondern auch mit der bühnenreifen Tanzeinlage von Angie und Donald.

Air Hasle, bei uns fliegen alle auf: Markus und Klaus Zagermann, Frank Neumaier, Marco Gutmann

Guller²: Martin Schwendemann, Werner Müller, Anne Schorpp, Nicola Rossol

Die Zwei: Jürgen Burger, Stefan Oswald

Waschmänner: Herbert Rittershofer, Thomas Hanske, Volker Abt

Statt-Kapelle: Thilo Haas, Axel Moser, Klaus Moser, Manfred Läufer, Maik Schwendemann, Stefan Neumaier, Marc Fuchs, Josephine Eisenmann

Zwei affegeile Frisöre: Jochen Burger, Jürgen Blank

Herr Nilsson und Pipi: Alice und Richard Kienzler

Angie, Donald und Kim he ä Affe: Ute Müller, Alexander und Nils Maier, Manuel und Lisa Marie Seitz