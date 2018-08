Haslach i. K. KjG bedauert Aus für Waisenhaus

Am schlimmsten treffen die Veränderungen das Geschwisterpaar Diego und Shirley. Nach Angaben des Vereins aus Gießen sahen wohl bei diesem Fall selbst die Mitarbeiter des Jugendamts ein, dass eine Rückkehr in ihre Familie unmöglich ist. Allerdings konnten trotz intensiver Bemühungen der Mitarbeiter des Waisenhauses keine alternative Unterbringung der beiden gefunden werden, unter anderem weil andere Waisenhäuser vor den gleichen Problemen stehen. Auch das Jugendamt fand keine andere Lösung, sodass die Kinder tatsächlich wieder dort sind, wo man sie 2013 fand. "Diese schreckliche Tatsache macht die Unterstützung durch die Logopädin während der vergangenen Jahre noch wertvoller. Niemand kann den beiden nehmen, was sie in dieser Zeit gelernt haben: ihre Sprache", schreibt Allgaier.

Das Team der KjG bedankt sich dafür, dass sich so viele Haslacher für das Projekt des Waisenhauses begeistern konnten und nicht nur mit großzügigen Spenden unterstützt, sondern auch immer wieder Interesse für die Einzelschicksale der Kinder bekundet haben. Die hohe Anteilnahme zeigte sich unter anderem darin, dass sich im Jahr 2015 die Haslacher Dreikönigssänger dem Waisenhaus mit einer hohen Spende widmeten.

Der Verein in Gießen wird sich laut Allgaier auch in den kommenden Jahren noch um die Mitarbeiter kümmern, die nun ohne Arbeit und ohne Bleibe dastehen. Die KjG wird mit den Verantwortlichen von SAL.ev weiterhin Kontakt halten und darauf hoffen, dass ab und zu Neuigkeiten zu einzelnen Kindern zu erfahren sind.

Die KjG Haslach hat das Waisenhaus mit einer Tombola während des Special-Quiz-Abends unterstützt. Darüber, ob diese bestehen bleibt und einen neuen Zweck erhält, wird im Team der KjG noch beraten.