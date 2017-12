Haslach i. K. "Keilbach"-Gebäude hat neuen Besitzer

Laut einer Pressemitteilung der Stadt ist Giesler-Training "eine der renommiertesten Schulungsfirmen in Sachen Personalentwicklung für den Einzelhandel im deutschsprachigen Raum. Darüber hinaus bietet die Firma Gesamtpakete an, die auch Fördergespräche, Führungskräftetraining und Strategietage beinhalten." Die 15 festangestellten Mitarbeiter stemmen jährlich mehrere 100 Seminar- und Schulungstage in Deutschland, Österreich und der Schweiz, überwiegend beim Kunden vor Ort.

Inhaber Giesler hat das ehemalige "Keilbach"-Gebäude erworben und will zeitnah zwei derzeit leerstehende Wohnungen sanieren. Diese sollen schon im Frühjahr helfen, den angespannten Haslacher Wohnungsmarkt ein wenig zu entlasten. Im Erdgeschoss werden vier Mitarbeiter das Unternehmen verwalten und die zahlreichen Aktivitäten des Beratungsspezialisten koordinieren. "Doch für Haslachs Entwicklung mag ein weiter Aspekt noch wichtiger sein: Giesler-Training richtet im Erdgeschoss des ›Hohen Hauses‹ ein Schulungszentrum ein", freut sich die Stadt.

Rund 50 Schulungen sollen nach der Eröffnung alljährlich in Haslach stattfinden. Damit werde die Kommune in zahlreichen Einzelhandelsunternehmen aller Betriebsgrößen bundesweit bekannter. "Natürlich werden von diesem Schulungszentrum mit seinen zahlreichen Seminarteilnehmern auch die Gastronomie und der Übernachtungstourismus profitieren", schätzt Giesler und freut sich, dass mit dem Hotelneubau im Bereich des Bayrischen Hofs hier altstadtnahe Kapazitäten geschaffen werden. Der Umbau des "Keilbach"-Hauses am Marktplatz soll bis Juli 2018 vollzogen sein.