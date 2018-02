Haslach i. K. Kampf um die Bäume vor der Stadthalle

In allerletzter Minute möchten Sabine Wöhrle und ihre Mitstreiter das Abholzen dreier Platanen vor der Stadthalle in Haslach noch verhindern. Die Bäume sollen der Neugestaltung des Vorplatzes weichen. Die Gegner dieses Beschlusses haben nun bereits mehr als 150 Unterschriften gesammelt und diese zusammen mit einem Protestschreiben vor Beginn der Gemeinderatssitzung in dieser Woche den Fraktionsvorsitzenden überreicht.

Zuvor bereits bekamen auch die Stadtverwaltung und Bürgermeister Philipp Saar den Wunsch überbracht, die Platanen nicht für den Erhalt von Auto-Parkplätzen vor der Halle zu opfern. Die Entscheidung über die Entfernung der Bäume brachte das jedoch nicht zu Fall.

Die Planungen wurden mehrfach verändert