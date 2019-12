Haslach i. K. Haslacher bei TV-Show "Super Talent"

Eine besondere Art des Kunstpfeifens, die er der Jury beim Casting mit seiner Interpretation des Hits "You raise me up" präsentiert hat, gab den Ausschlag für einen der noch frei verfügbaren Finalplätze. In der Sendung am Samstagabend wurde gezeigt, wie die Jury - bestehend aus Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Sarah Lombardi - ihre Auswahl traf und die Finalisten informierte. Kern überzeugte: "Er war ein bisschen unscheinbar, aber das ist das, was ein Supertalent manchmal ausmacht", fand Bruce Darnell, und Sarah Lombardi fasst die Entscheidung der Jury zusammen: "Jürgen hat es geschafft, mit dem Pfeifen Gefühle zu transportieren."