Haslach i. K. "Grüne Welle" für die Ortsdurchfahrt

Möglicherweise kommt überdies noch eine weitere Idee Mayers zum Einsatz. Er möchte an der Fußgängerampel am Bahnhof eine Anzeige installieren, die den Fußgängern aufzeigt, wie lange sie noch warten müssen, bis die Ampel für sie auf Grün springt. Hier sei er aber noch in Verhandlungen mit dem Hersteller, meinte Mayer. Wenn es nach den Planern geht, werden die Ampeln entlang "einer der am stärksten belasteten Ortsdurchfahren im Ortenaukreis" möglicherweise während der Sommerferien umgerüstet, weil dann mit weniger Verkehr zu rechnen ist. Das ist allerdings noch zu klären.