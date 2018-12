Haslach i. K. Ereignisreiches Jahr für KAB

In der Vorschau auf das kommende Jahr wird es zwei besondere Veranstaltungen geben. Einmal zum Europatag am 9. Mai und einmal zum Welt-Ernährungstag am 28. September, wie Schwidergall informierte. Der Arbeitnehmertag findet am 12. Oktober statt und auch die Wandertermine stehen bereits fest.

Seit 40 Jahren ist Berthold Brucher Mitglied in der Haslacher KAB. Dafür wurde er von den Vorständen Dorit Kern und Gotthard Vetter mit der Ehrennadel des Bundesverbandes, entsprechender Urkunde und einem Präsent ausgezeichnet.