Haslach i. K. "Eigengewächs" in Vorstand berufen

1995 wechselte Carosi zum Sparkassen- und Giroverband in Mannheim und hat nach erfolgreichem Studium an der Deutschen Sparkassenakademie in Bonn das Verbandsprüferexamen abgelegt. Als Prüfer im Außendienst war er für die unterschiedlichsten Arten aufsichtsrechtlicher Prüfungen verantwortlich und so Ansprechpartner und Berater für die Vorstände der Sparkassen in Baden- Württemberg und Bayern.

Im Januar 2001 wechselte Carosi zur damaligen Sparkasse Lahr-Ettenheim, war dort als Leiter des Kreditmanagements für die Risikosteuerung des Kreditportfolios zuständig und unter anderem Ansprechpartner für das gewerbliche Kreditgeschäft. Mit der Fusion der Sparkassen Lahr und Offenburg Anfang 2002 wurde er Leiter des Kreditmanagements des neu fusionierten Hauses.

Schon seit 2004 sammelt der "Neue" Erfahrung als Verhinderungsvertreter

Im Juli 2002 wechselte Carlo Carosi zurück zu seinem Ausbildungsinstitut, der inzwischen mit der Bezirkssparkasse Zell-Harmersbach fusionierten Sparkasse Haslach-Zell. Hier war er laut der Pressemitteilung als Leiter des Kreditmanagements zunächst für die Betreuung ausgewählter Firmenkunden zuständig, ab 2011 Leiter der Marktfolge Kredit und seit Ende 2016 "als Leiter der kompletten ›Produktion‹ der Sparkasse verantwortlich", heißt es.

Bereits im Juli 2004 wurde Carosi als Verhinderungsvertreter in den Vorstand der Sparkasse Haslach-Zell berufen. Seither nahm er regelmäßig Vertretungsaufgaben für den Vorstand wahr. "Aufgrund seiner langjährigen, breitgefächerten Erfahrung sowie der sehr vielseitigen Aus- und Fortbildung ist Carosi auf die anstehenden Aufgaben bei der Sparkasse Haslach-Zell bestens vorbereitet", ist sich das Institut in seiner Pressemitteilung sicher.

Carosi ist verheiratet und lebt mit seiner Ehefrau Cathérine in Haslach. Seine Freizeit verbringt er laut der Mitteilung gerne mit der Familie oder Freunden, er liebt die Berge und findet seinen Ausgleich beim Joggen, Mountainbiken, Wandern und Wintersport.

Die Sparkasse Haslach-Zell betreut als Geldinstitut das Gebiet im Kinzigtal rund um die Städte Haslach, Zell und Hornberg.

Mitarbeiter: 209

Geschäftsstellen: Elf, davon fünf SB-Geschäftsstellen

Bilanzsumme: Gemäß der Vorstellung der Jahresbilanz des vergangenen Geschäftsjahrs, die im April stattgefünden hat, schloss die Sparkasse Haslach-Zell mit 1,1 Milliarden Euro ab.

Betriebsergebnis: Dieses belief sich auf 7,0 Millionen Euro. Kundenvolumen: 1,81 Millionen Euro Kreditvolumen: 695 Millionen Euro Eigenkapital: 97 Millionen Euro