Haslach i. K. Droht Eichhörnchen der Hungertod?

Ganz so dramatisch schätzt Kreisjägermeister Hans-Jürgen Schneider die Lage nicht ein. "Wir haben dieses Jahr Vollmast", erklärt er. Das bedeutet, dass 2018 Baumarten wie Buchen, Eichen und Kastanien gleichzeitig und massenhaft blühten. Und was blüht, bildet Früchte: In diesem Jahr fallen massenhaft Eicheln, Kastanien und Bucheckern zu Boden, wie Frank Werstein, Leiter des Forstreviers Gutach, bestätigt. "Am Kurpark in Gutach regnet es geradezu Eicheln. Sie bedecken fast den ganzen Boden", berichtet er. Auch Tannensamen und Kastanien gebe es extrem viel. Da Eicheln neben Nüssen zum Nahrungsspektrum der Eichhörnchen gehören, wäre ausreichend Futter vorhanden, das sie einsammeln könnten. Zudem seien die Nager clevere Tiere. Dass sie leere Nüsse vergraben, hält er für unwahrscheinlich. "Das merken sie am Gewicht", sagt er. Und selbst wenn: "Eichhörnchen vergraben so viele Nüsse, dass sie sie im Winter eh nicht alle wiederfinden. Wenn da gelegentlich eine taube dazwischen ist, fällt das nicht ins Gewicht", meint sein Kollege Schneider.