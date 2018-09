Haslach i. K. "Das ist eine große Ehre für mich"

Die Auszeichnung sei eine große Ehre für ihn, erklärt Kaufmann im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Überraschend sei die Ehrung in der vergangenen Woche aber nicht gewesen. "Mich hat im Frühjahr jemand angerufen, der mich für die Verleihung mit der Medaille vorschlagen wollte", blickt Kaufmann zurück. "Ich habe ihm dann erzählt, was ich in den vergangenen 60 Jahren alles gemacht habe, einen Lebenslauf geschickt – und dann abgewartet." Später sei ein Brief gekommen, mit dem er zur Verleihung eingeladen wurde. "Das hat mich schon sehr gefreut", erklärt der umtriebige Haslacher. Immerhin gebe es in ganz Baden-Württemberg lediglich rund 330 Preisträger. Und auch in Haslach darf er sich zu einem erlesenen Kreis zählen: Vor ihm wurden Manfred Hildenbrand und Maria Schaettgen mit der Heimatmedaille ausgezeichnet.

Ein Makabres Thema weckt sein historisches Interesse

Das historische Interesse Kaufmanns begann mit einem makabren Thema. Der gebürtige Bühler begann eigene Nachforschungen über die Geschichte seiner Familie, denn der Familienname der Großmutter – Seidel oder Seidler – tauchte im Schwarzwald immer wieder in Verbindung mit Scharfrichtern auf. So begann eine Recherche nicht nur über die eigene Familie, sondern auch über die Hochgerichtsbarkeit und den Scharfrichterstand im Schwarzwald.