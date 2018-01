Haslach i. K. Beim Ausbau sind viele Fragen offen

Haslach. Gut 100 Bürger waren am Mittwochabend in das Dorfgemeinschaftshaus in Bollenbach gekommen, um sich über die Pläne zu informieren. Ortsvorsteher Andreas Isenmann, Bürgermeister Philipp Saar sowie die Stadtbaumeister Roland Wacker und Katharina Rauer gaben zunächst einen Überblick über die Pläne, für die derzeit das Planfeststellungsverfahren läuft.

Mit diesen sind weder die Stadt Haslach noch der Ortsteil Bollenbach zufrieden. Der Knackpunkt: Lärmschutz. Wie berichtet, versagt das Regierungspräsidium (RP) Freiburg den Bau von Lärmschutzwänden, weil nach dessen Berechnungen passiver Schutz ausreicht. Wie Wacker und Isenmann am Abend ausführten, gibt es aber zwei verschiedene Richtlinien, nach denen Bollenbach hier behandelt wurde: Die TA Lärm, die beim Neubaugebiet zugrunde gelegt wurde, und das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), nach dem die Lärmbelastung entlang der B 33 bewertet wird. Das ist rein formal korrekt – hat aber einen bedeutenden Nachteil für die Betroffenen. Denn würden die Grenzwerte der TA Lärm auch für die B 33 gelten, wären diese im Gebiet weit überschritten und Schallschutzwände notwendig. Dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird, stieß unter den anwesenden Bürgern auf absolutes Unverständnis. Die Lärmberechnung, die der Entscheidung zu Grunde gelegt wurde, spart zudem einige Häuser aus, die sehr nah an der B 33 liegen. "Ein Schelm, der Böses dabei denkt", war aus dem Zuschauerraum zu diesem Punkt zu hören.

Problem: Umleitung über Wirtschaftswege