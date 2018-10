Haslach i. K. Aus einer kleinen Aktion entsteht ein großes Projekt

Dass die Schüler im Rahmen ihrer Möglichkeiten in den Bau mit eingebunden gewesen seien, habe ihn begeistert. Das gemeinschaftliche Projekt sei wichtig für die Schule, aber auch für die Region. "Ziel der Schule muss es auch sein, die Schüler in der Region zu halten und als Auszubildende in die Betriebe vor Ort zu bringen", befand der Schulleiter.