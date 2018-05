Haslach i. K. Abwechslungsreiche Choreografien

Haslach. "Es wird sehr abwechslungsreich", blickt Kursleiterin Winkler im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten voraus. Wenn am Samstag die Prüfungsstücke in der Eichenbachsporthalle vorgestellt werden, zeigen die Gruppenleiterinnen der verschiedenen Turnvereine, was sie in der Trainer-Ausbildung gelernt haben.

60 Lehreinheiten an zwei Wochenenden

Winkler, die 2013 eine solche Ausbildung zur Lehrgangsleiterin beim Deutschen Turnerbund absolviert hat, bezeichnet den in Haslach abgehaltenen Lehrgang als "kleine Schwester". Die "Trainer-B-Ausbildung Vorführung und Choreografie" des Badischen Turnerbunds (BTB) hat einen Umfang von 60 Lehreinheiten. "Wir beschäftigen uns hier mit Inhalten wie Musik, Handlung und Dramaturgie, Licht, Kostüme, Bewegung – also alles, was zu einer Choreografie gehört", erklärt Winkler.