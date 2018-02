Haslach Bollenbacher planen große Feier

"Wir hatten konstant etwa 30 Teilnehmer pro Veranstaltung", rechnete der Vorstand. Beim monatlichen Wochentags-Treff wanderten im Schnitt 22 Teilnehmer mit, am Gymnastik-Angebot über die Wintermonate beteiligten sich 15 Mitglieder regelmäßg.

"Die Mountain-Bike-Touren im Sommer finden großen Anklang, besonders bei Leuten, die neu ins Dorf kommen", erklärte der Vorstand. Zu den Höhepunkten im Vereinsjahr habe die Ski-Tagesfahrt und die Kinderfreizeit i m Schwimmbad gezählt. "Für so ein Programm sind sehr viele Helfer notwendig", betonte Isenmann und richtete seinen Dank an die Aktiven.

Die Schriftführerin Martina Bechthold rief die einzelnen Wanderungen, Radtouren und sonstigen Veranstaltungen in Erinnerung. Der VVB habe aktuell 280 Mitglieder, im vergangenen Jahr seien 850 ehrenamtliche Stunden für Ar­beitseinsätze, Veranstaltungen und Sitzungen geleistet worden.

In Vorbereitung auf das Jubiläum habe es einige Sondersitzungen gegeben. "Treue Mitglieder sind das Fundament, auf dem unser Verein aufgebaut ist", leitete Isenmann zur Ehrung über. Die Gründungsmitglieder werden während des Festwochenendes geehrt, für 25-jährige Vereinszugehörigkeit wurden Nicole Berg, Albert Göppert, Petra Feger, Arnold Schmid, Daniel Roser, Sandra Harter, Josef Grießbaum und Friedel Grießbaum ausgezeichnet.

Festwochenende soll im Juni staffinden

Isenmann benannte das Festwochenende vom 8. bis 10. Juni und umriss das geplante Programm. Am Freitagabend wird es ein Festbankett mit Ehrung der Gründungsmitglieder geben, das von der Haslacher Stadtkapelle umrahmt wird. Am Samstag wird passend zum Retro-Fest die Golden-Show-Band aufspielen und am Sonntag wird die Fischerbacher Trachtenkapelle den Frühschoppen umrahmen, bevor das Haslacher Akkordeonorchester den Nachmittag musikalisch gestaltet. Eine Festschrift werde derzeit erarbeitet.