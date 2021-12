Bürgermeisterwahl in Grömbach Kein Kandidat erreicht die absolute Mehrheit

Die Grömbacher dürfen am 9. Januar noch einmal abstimmen: Bei der Bürgermeisterwahl an diesem Sonntag erreichte keiner der vier Kandidaten die absolute Mehrheit. Jörg Kopp kam ihr am nächsten. Für eine Überraschung sorgte jemand, der gar nicht zur Wahl stand.